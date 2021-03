Wpadka Oprah. Zapytała o termin porodu i nieźle się wygłupiła

Wywiad Susseksów dla gwiazdy amerykańskiej telewizji, wyemitowany w stacji CBS w nocy z niedzielę na poniedziałek, wciąż jest tematem numer jeden w wielu mediach. Nie tylko w USA czy Wielkiej Brytanii. W sieci internauci co rusz zwracają uwagę na kolejne smaczki z dwugodzinnej spowiedzi Meghan i Harry'ego, o tym dlaczego uciekli z królewskiego dworu. Polscy widzowie mieli okazję obejrzeć wywiad w poniedziałek wieczorem. Retransmisję wyemitowała stacja TVN24. Wielu polskich użytkowników Twittera rozbawiło zwłaszcza mało błyskotliwe pytanie Oprah Winfrey skierowane do Meghan, która spodziewa się drugiego dziecka. Zdaniem wielu widzów, zadając to jedno, bezrefleksyjne pytanie, weteranka amerykańskiej telewizji kompletnie się wygłupiła.