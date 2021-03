Krytykują Meghan. Nie wierzą w to, co powiedziała

- Jeśli chodzi o te zarzuty związane z rasizmem, ja starałam się wsłuchiwać w angielskie komentarze i faktycznie nie padło, że przeszkadzał kolor skóry komukolwiek z rodziny królewskiej, czy komukolwiek z tak zwanej "Instytucji". To są wszystko dywagacje. To są wszystko domysły. I jest to oczywistością, że w momencie, kiedy poruszy się tak drażliwy temat, tak drażliwy problem, jak rasizm, no to cały świat będzie o tym mówił. Natomiast nawet Harry, wcale nie potwierdzał tego do końca, a to, że zastanawiano się nad kolorem przyszłego potomka, no to przecież bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś spodziewa się dziecka, pierwszego dziecka, no to myśli o tym, jakie będą oczy, jakie będą włoski, jak będzie wyglądało dziecko - powiedziała na antenie TVN24.