Wpadka w finale "TzG". Internauci oburzeni zachowaniem Pauliny Sykut-Jeżyny

Fani "Tańca z Gwiazdami" oburzeni. Wytknęli wpadkę prowadzącej

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich odcinków, finał "Tańca z Gwiazdami" był szeroko komentowany przez internautów. Jeszcze w trakcie trwania niedzielnego odcinka widzowie ochoczo dzielili się przemyśleniami na temat kolejnych występów i typowali zwycięską parę. Dyskusje nie ustały również po ogłoszeniu wyników. Emocje wywołał jednak nie tylko sam werdykt, lecz także to, co wydarzyło się po jego ogłoszeniu. Widzowie zauważyli bowiem kilka wpadek.