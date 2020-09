Wprowadziła w jego życiu rewolucję. Przed ślubem zarządziła dietę

Oboje są po przejściach. Dyrektor programowy TVN zmagał się z ciężką chorobą żony. Kobieta zmarła na początku 2019 r. Z kolei aktorka była związana z Czesławem Mozilem, który u jej boku spoważniał. Później przez 6 lat spotykała się z aktorem Przemysławem Wyszyńskim. Czekała na zaręczyny, ale niestety do nich nie doszło.

- Ani niesłuchanie imponuje intelekt i erudycja Edwarda. Ukończył on historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma ogromną wiedzę i potrafi opowiadać z pasją o zdarzeniach z przeszłości. Gdy niedawno byli na wakacjach we Francji i dużo zwiedzali, sypał jak z rękawa ciekawostkami historycznymi - zdradziła znajoma pary w rozmowie z "Rewią".

Zakochani nie mogą doczekać się ślubu. Przygotowania już trwają. Młodsza partnerka postanowiła zadbać o zdrowie ukochanego. Po wprowadzeniu się do jego mieszkania namówiła go na zmianę diety. Pilnuje, aby Miszczak dbał o siebie. Wspomaga go ziołowymi preparatami.