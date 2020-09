Wrzucił fotkę z córką. Tylko spójrzcie na ich oczy

Olaf Lubaszenko ostatnimi laty rzadko pojawia się w mediach, ale nie oznacza to, że jest mniej aktywny zawodowo. Niedawno mogliśmy oglądać go w horrorze "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Oprócz tego gwiazdor działa również w teatrze, gdzie gra i reżyseruje.

Aktor otwarcie mówi o swojej walce z chorobami: depresją i otyłością. Jednak poza tym chroni swoją prywatność. Rzadko można oglądać go w towarzystwie partnerki czy córki.

Największe metamorfozy gwiazd

Patrząc na fotografię Olafa Lubaszenki i Marianny Linde nie da się ukryć, że są rodziną. Podobieństwo jest uderzające. Mają to samo spojrzenie, co zdążyli zauważyć internauci. "Oczy taty", "Jak dwie krople wody", "Śliczna córka, Marianna to czysty tata" - napisali komentatorzy. Zgadzacie się?