Wrzucił prochy na scenę Pink. "To twoja mama?!"

Pink była jedną z gwiazd British Summer Time, który trwa w londyńskim Hyde Parku. Gwiazdka dawała występ przed ogromną publicznością. W trakcie wykonywania "Just Like a Pill", nie pomijając ani jednego wersu piosenki, podniosła ze sceny torebkę i rzuciła w stronę jednej z osób: - To jest twoja mama?