Wrzuciła zdjęcie na Instagrama. Ale fani patrzyli zupełnie na kogoś innego

Nie inaczej jest tym razem. Na profilu żony Cezarego Pazury pojawiło się zdjęcie z serii "Z pamiętnika matki". To cykl zabawnych, ale bardzo życiowych przemyśleń, który obserwatorzy jej profilu uwielbiają.

Lewandowska pokazała twarz Klary

"Ja i wszystkie moje firmy". Businesswoman 😂😂😂 e-commerce, benchmarking, just in time, SEO, content marketing, creative marketing w jednym. I tak bank rozbiła Rita... Poprosiłam ją, żeby ulepiła jednorożca, ale zapomniałam dodać, że nie z siebie w roli głównej 🙃🦄 #dupnabussineswoman".

I rzeczywiście, najmłodsze dziecko Pazurów skradło mamie całe show. Co dobitnie widać w komentarzach, gdzie fani Edyty są nią po prostu zachwyceni.

"Mała jest the best", "Boska!", "Rita Mistrz!" - to tylko mały wycinek komplementów pod adresem dziewczynki, która urodziła się w 2018 r. I trudno się dziwić, tylko spójrzcie: