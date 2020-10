Współczuje Meghan. "Przez lata nie wiedziałem, czym jest rasizm"

Książę Harry udzielił wywiadu, w którym opowiedział o rasizmie

Książę Harry rozmawiał z aktywistą Patrickiem Hutchinsonem, który pełnił rolę rozjemcy podczas protestów Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych. Członek rodziny królewskiej powiedział, co sądzi o demomnstracjach. Jak podaje Jastrzabpost.pl, książę Harry przyznał, że "ten protest nie jest zmierzeniem się czarnego z białym. To jest protest każdego przeciwko rasistom".

"Chociaż wychowano mnie w rodzinie królewskiej i mam odpowiednie wykształcenie, przez lata nie wiedziałem, czym jest rasizm. To smutne, ale zajęło mi to wiele, wiele lat, by zdać sobie sprawę z tego, jak może być dotkliwy. Dotyka mnie szczególnie wtedy, gdy pochodzę dzień lub tydzień w butach mojej żony, która styka się z nim na co dzień" - dodał Harry.