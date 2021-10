Wstrząsające wyznanie Paris Hilton. "Na ścianach izolatki było widać ślady krwi"

Paris Hilton wyjawia brudną prawdę ze swojej przeszłości. Jesienią 2020 r. światło dzienne ujrzał wstrząsający film dokumentalny o życiu gwiazdki, która kojarzyła się latami z głupiutkimi komentarzami, występami w reality show, niekontrolowanym kiczem na tipsach i tak dalej. - Cały świat myśli, że mnie zna, bo gram tę postać. A to nie ja. Nikt naprawdę nie wie, kim jestem - mówiła w "This is Paris". Hilton zaczęła otwarcie mówić o traumach, jakich doświadczyła w przeszłości.