"Wstyd" i "hipokryzja". Brytyjski dziennikarz atakuje księcia Harry'ego

Kilka dni temu książę Harry był gościem aktora Daxa Sheparda w jego podcaście "Armchair Expert". Książę mówił sporo o zdrowiu psychicznym, o swoim dzieciństwie i o "genetycznym bólu", którego ma doświadczać zarówno on, jak i jego ojciec - książę Karol. - Nikogo nie można obwiniać. Nie sądzę, że powinniśmy kogoś wskazywać palcem i oskarżać, ale zdecydowanie jeśli chodzi o rodzicielstwo, to ból, którego doświadczamy - tak jak doświadczyli go mój ojciec i mama - jest przekazywany dzieciom. I zrobię wszystko, żeby to błędne koło przerwać, by nie przekazać tego bólu dalej - mówił Harry.