Lopez jest oburzona. Affleck obarczył żonę i dzieci winą za swój alkoholizm

W programie "The Howard Stern Show" Ben Affleck został zapytany o swoje problemy z alkoholem, które nie raz kończy się w klinikach odwykowych. Hollywoodzki aktor wyznał wówczas: "Głównym powodem, dla którego zacząłem pić, było to, że byłem w pułapce. Nie mogłem z niej wyjść, bo mieliśmy dzieci, ale nie byłem szczęśliwy w tym związku. Co miałem więc zrobić? Wypijałem wówczas butelkę szkockiej i zasypiałem na kanapie".