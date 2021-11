Wszystko ma swoje konsekwencje. Grażyna Wolszczak komentuje zachowanie kolegi z planu

Już prawie dwa lata minęły od momentu, kiedy to świat stanął pod znakiem koronawirusa. I choć coraz łatwiej przychodzi nam żyć w nowej dla wszystkich rzeczywistości, nie można zapominać o tym, że pandemia trwa. Co więcej - dobrze jej się wiedzie, na co wskazuje mocny przyrost zakażonych, których już teraz odnotowujemy w Polsce ponad 20 tysięcy osób dziennie.