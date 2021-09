Wtopa na Met Gala 2021. Nie wiedziała, kim jest Brooklyn Beckham. Internauci rozbawieni

Nie bez przyczyny. Chłopak dał się poznać jako wyjątkowa kochliwa osoba. Fanom i rodzicom zdążył przedstawić już kilka partnerek, w tym aktorkę Chloe Grace Moretz. Jednak to inna aktorka, Nicole Peltz, została jego narzeczoną. To właśnie z nią Beckham pojawił się na tegorocznej Met Gali. Jak doskonale wiadomo, to wydarzenie jest prawdziwym świętem amerykańskich gwiazd i celebrytów, którzy tłumnie przybywają do Nowego Jorku, m.in. po to, by zaprezentować się na czerwonym dywanie.