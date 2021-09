"Naturalna" córka Madonny na gali MET. Lubi szokować jak jej matka

MET Gala to prawdziwe święto amerykańskich gwiazd i celebrytów, którzy tłumnie przybywają do Nowego Jorku m.in. po to, by zaprezentować się na czerwonym dywanie. Podczas corocznej imprezy zbierane są pieniądze na szczytny cel, a zaproszeni goście ubierają się w tematyczne kreacje. W tym roku motywem przewodnim było nawiązanie do amerykańskiej kultury, mody i historii.