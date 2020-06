Wybory 2020. Taco Hemingway śni o Polsce bez nienawiści

Założyciele profilu na Instagramie "Olśnienie.eu", czyli ruchu zachęcającego do zaangażowania się młodych obywateli w losy swojego kraju, zaprosili do współpracy m.in. Taco Hemingwaya .

"Moja wyśniona Polska jest krajem ludzi robiących swoje. Ludzi zbyt zajętych, żeby zaglądać innym do sypialni, do portfela, do modlitewnika. W którym jak zaglądasz innej osobie do garnka, to tylko żeby upewnić się, że ta osoba ma co jeść. Niemowlęta przychodzą na świat z całą paletą emocji. Niektóre drą się w niebogłosy, niektóre łkają cichutko, niektóre milczą. Jakby analizowały tę przedziwną sytuację, która ich spotkała. Niektóre się śmieją, jakby już zrozumiały. Ale żadne z nich nie przychodzi na świat nienawidząc. W mojej wyśnionej Polsce nikt ich tej nienawiści nie nauczy. Moja wyśniona Polska nie istnieje. Jeszcze" - mówił Taco Hemingway.