Rafał Trzaskowski o branży rozrywkowej w dobie pandemii. Uderzył w rząd

Do niewesołej sytuacji, w jakiej znaleźli się przecież nie tylko aktorzy czy muzycy, odniósł się w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski

"Imprezy artystyczno-kulturalne i eventy praktycznie się nie odbywają. To szacunkowo nawet kilkaset tysięcy ludzi, którzy zostali bez pracy. Artyści, specjaliści sceny, akustycy, oświetleniowcy, technicy, pracownicy sceny i obsługi oraz wiele innych. Nie odbywają się koncerty, festiwale, imprezy, eventy. Nie wiadomo, kiedy będzie możliwy powrót do normalnego działania. Żaden letni festiwal się nie odbył, żadne duże koncerty czy imprezy masowe. To oznacza, że cała rzesza ludzi i ich rodzin została w trudnej sytuacji" – pisze kandydat na prezydenta Polski.