Wyciekło nagranie bójki między Alekiem Baldwinem i polskim przedsiębiorcą

Do zdarzenia doszło 2 listopada 2018 r. na Manhattanie. Z ustaleń nowojorskiej policji wynika, że między aktorem a właścicielem firmy budowlanej z Polski, Wojciechem Cieszkowskim, doszło do kłótni o miejsce parkingowe. Spór miał zakończyć się rękoczynami, w wyniku których Polak trafił z lekkimi obrażeniami do szpitala, a gwiazdor kina do aresztu.