Wygląda spektakularnie. Pozuje do zdjęć w bieliźnie

Wymienione panie to legendy branży modowej. Ich popularność nie przemija. Panie udowadniają, że mogą robić ze swoją karierą co tylko chcą i pokazują kobietom, że ich piękno nie jest przypisane tylko i wyłącznie do młodego wieku. Helena Christensen w 2021 r. wygląda równie świetnie, co w latach 90. Jeśli nie lepiej...