Wygrać z czasem. "Alicji Kraina Czarów" w Teatrze Narodowym [RECENZJA]

Zgrzyty i zachwyty

"Alicji Kraina Czarów" to przedstawienie muzyczne. Narloch napisał proste, ale mądre i ciekawe teksty piosenek. Daleko im do musicalu (nie taki był zresztą cel), ale też dzięki dużej pracy orkiestry na żywo dają wrażenie ciekawego przeglądu piosenki aktorskiej. O ile z ich interpretacją doskonale radzi sobie Ewa Konstancja Bułhak (Alicja), Cezary Kosiński (Syn), Mikołaj Wachowski (Synek), Anna Lobedan (Królowa Kier) i Piotr Piksa (Flaming, Piątka, Śpiewak Królowej Kier), to występy Henryka Simona (Rycerz) czy Bartłomieja Bobrowskiego (Gryf) to nieporozumienie. Nie tylko na narodowej scenie po prostu trzeba umieć śpiewać, jeżeli bierze się udział w przedstawieniu muzycznym. Zresztą aktorsko w tych kreacjach też niczego wyjątkowego nie znalazłem.