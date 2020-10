Wygrała "Projekt Lady". Już nie wygląda jak dama

Ideą programu "Projekt Lady" jest nauczenie młodych dziewczyn dobrych manier i stylu. Uczestniczki przybywają do pałacu w Izabelinie zwykle w krótkich spódniczkach, tandetnych butach na wysokim obcasie i z mocnym makijażem. Pod okiem mentorek Ireny Kamińskiej-Radomskiej i Tatiany Mindewicz-Puacz 20-latki nabierają ogłady i diametralnie zmieniają swój wizerunek. W 3. edycji programu największej przemiany dokonała Magdalena Lubacz, która w finale zaprezentowała się w eleganckiej czerwonej sukni, z perłami na szyi. Niestety wiele wskazuje na to, że wróciła do złych nawyków...