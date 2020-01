Wyjątkowy dar żony Szymona Hołowni na WOŚP

Już 12 stycznia Wielka Orkiestra zagra po raz 28. Znane osoby, firmy i instytucje przekazują dary na aukcje. To świetna okazja, by wspierając tak szczytny i ważny cel, zdobyć coś wyjątkowego. Co wystawiła na aukcję Ula Brzezińska-Hołownia?

Szymon Hołownia z żoną (Instagram.com)

Odkąd Szymon Hołownia oficjalnie potwierdził, że będzie kandydował na urząd prezydenta Polski, media zaczęły baczniej się przyglądać jego życiu prywatnemu. Wiadomo już, że jego małżonka ma na imię Ula i że wykonuje naprawdę niezwykły zawód.

Żona Szymona Hołowni jest pilotem myśliwca MiG-29 i zawodowym oficerem. Jest jedyną kobietą w swojej jednostce.

Hołownia na swoim facebookowym profilu zapewnił, że wspieranie WOŚP jest u nich w domu rodzinną tradycją. Udostępnił link do aukcji swojej żony (sam obiecał wystawić coś następnego dnia).

"Na tegoroczną aukcję (na ręce sztabu w Elblągu) przekazuję moją osobistą naszywkę, na co dzień noszoną na rękawie kombinezonu, w którym wykonujemy loty. Taką, lub podobną, spersonalizowaną naszywkę ma większość wojskowych pilotów. Na naszywce jest oczywiście moje "miejsce pracy", myśliwiec MiG-29, a słowo "Fulcrum" to NATO-wskie oznaczenie tego typu samolotów" - czytamy.

Do wyjątkowej naszywki dołączyła także album ze zdjęciami dla pasjonatów.