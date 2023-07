Karol "wysłał sygnał". Chodzi o ślub Harry'ego i Meghan

I to właśnie w tym pomieszczeniu miało dojść do symbolicznego gestu Karola, który w brytyjskiej prasie został odebrany jako sygnał wysłany do Harry’ego i jego amerykańskiej żony. Brytyjski monarcha pozował do zdjęć z prezydentem USA w tym samym miejscu, w którym Harry i Meghan Markle byli fotografowani po ich ślubie w maju 2018 r.