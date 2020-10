Wyliczała Ewelinie, co od niej dostała. Teraz mówi: "przepraszam"

Telenowela u Martyniuków się nie kończy. Po tym, jak Danuta Martyniuk razem z synem Danielem oczerniali publicznie Ewelinę, nastąpił zwrot akcji. Tego można było się spodziewać.

Brazylijskie telenowele to nic w porównaniu z tym, co dzieje się w rodzinie Martyniuków. Sporo emocji wzbudził rozwód potomka króla disco-polo, Daniela. Rozprawa odbyła się 21 września, a przed sądem powstało słynne nagranie, na którym to Danuta i Daniel rozprawiali o Ewelinie. Oczerniali ją i obwiniali za rozpad małżeństwa. Ba, właściwie to Daniel przyznał przed kamerą, że nie chciał się żenić, a Ewelina złapała go na dziecko.

- Ona prowokowała Daniela, jak była w Białymstoku to ciągle z mamusią na telefonie. Mamusia nawet w dniu poprawin przyniosła Danielowi koszulę jej męża, żeby tą założył, a nie tą, co on chciał. Afery z byle czego - mówiła Danuta i podliczała, co sprezentowała Ewelinie.

Zobacz: Danuta Martyniuk wbija kolejną szpilę synowej

Na oczernianiu Eweliny przed sądem się nie skończyło. Rozgoryczona Danuta komentowała potem sprawę wielokrotnie na łamach tabloidów.

- Nawet mi "dzień dobry" nie powiedziała. A ja przecież jak córkę ją traktowałam. Co miesiąc przelewałam jej pieniądze, żeby miała. Do ręki też jej dawałam. To był mój błąd. Ludzie mówią mi, że byłam za dobra - wyznawała Martniuk całkiem niedawno, bo 1 października.

Jest 14 października a Danuta zmienia front.

W rozmowie z "SE" żona discopolowca postanowiła przeprosić Ewelinę za wszystko, co o niej powiedziała.

- Nie powinnam dopuścić, żeby zawładnęły mną złe emocje. W nerwach wypowiedziałam zbyt wiele przykrych słów. Wcale nie myślę o niej źle. Pragnę żyć w zgodzie z Eweliną i być z nią w stałym kontakcie. To w końcu mama mojej jedynej wnuczki - mówi Danuta.

I dodaje: - Zawsze będzie bliska mojemu sercu, mimo że małżeństwo z Danielem im nie wyszło.

Danuta wróciła wiec do pierwszej wersji wydarzeń, bo na długo przed sądową rozprawą prawiła o Ewelinie na łamach tabloidów jako o "aniele, nie dziewczynie".

Zdradziła też, że miała szansę ostatnio porozmawiać z Eweliną i dość do wspólnych wniosków, że awanturowanie się nie ma sensu. - Nasz dom jest dla Eweliny i Laury zawsze otwarty - mówi.