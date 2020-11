Wymowny symbol na uszach. Postawa artystki wywołała burzę w sieci

Za nami finał pierwszej polskiej edycji programu "The Four. Bitwa o sławę". Kontrakt z wytwórnią muzyczną i nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych wygrała Magdalena Krzemień, która pokonała w muzycznym show Samiego Harba, Karolinę Leszko, Martina Fintcha, Filipa Czarneckiego i Sabinę Jeszkę. Decyzją widzów w wokalnych pojedynkach Krzemień nie miała sobie równych. Jednak nie tylko uzdolnieni uczestnicy zaprezentowali w finale swoje umiejętności. Na scenie wystąpili także jurorzy: Igor Herbut, Kuba Badach i Natalia Nykiel.

Premiera "The Four. Bitwa o sławę"

Natalia Nykiel zaprezentowała się w finale "The Four" w efektownej czarnej kreacji z piórami, ale to błyszczące dodatki, a zwłaszcza kolczyki w kształcie błyskawic wzbudziły największą dyskusję wśród internautów. Kiedy piosenkarka podzieliła się w mediach społecznościowych swoją stylizacją, fani momentalnie rozszyfrowali symbolikę jej biżuterii.