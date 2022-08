Wypływają kolejne fakty z odtajnionych dokumentów. Depp cierpiał na męską przypadłość

"Pan Depp raczej nie przyzna się do zaburzeń erekcji, choć problem ten ma wpływ na przemoc seksualną, jakiej miał się dopuścić, włączając w to napady gniewu i użycie butelki do zgwałcenia Amber Heard" - napisano. Zdaniem prawników Amber zaburzenia miały doprowadzać Deppa do gniewu i frustracji, co miało skończyć się gwałtem na żonie.