Depp miał nagie zdjęcia byłej żony. Planował je upublicznić

Sąd odtajnił ponad 6 tys. dokumentów zgromadzonych w sprawie. Przejrzeli je dziennikarze "The Daily Beast" i ze szczegółami opisali, co próbowały wyciągnąć obie strony sporu. Otóż okazuje się, że prawnicy Heard żalili się, że Depp i jego ekipa chcą wywlec na światło dzienne "nic nieznaczące sprawy prywatne". Z dokumentów wiadomo, że chodzić miało o nagie zdjęcia Amber Heard, wideo z reality show siostry Amber - Whitney. Co więcej, Depp chciał, by w sądzie padło też, że Amber przed laty pracowała jako "egzotyczna tancerka". "Pan Depp chciał złośliwie zasugerować lub założyć, że pani Heard była w tamtym czasie eskortą" - można przeczytać. Eskortą, czyli panią do towarzystwa.