Wystarczyło Dodzie 10 sekund. Cenę zobaczyła po fakcie

Rabczewska robi jednak pewne wyjątki od czasu do czasu. Ponad tydzień temu poprowadziła czat, w którym odpowiadała na pytania fanów. Uderzyła wtedy w swoich byłych, a zwłaszcza w Nergala. W swoim najnowszym wpisie zamieściła filmik z bardzo kosztowną wpadką. Widzimy na nim, jak Doda opiera się o figurkę tygrysa. Było to jednak błędne posunięcie z jej strony, bo dosłownie w moment straciła równowagę, co miało doprowadzić do uszkodzenia przedmiotu. Inna sprawa, że trudno dostrzec, co tak naprawdę się z nim stało.