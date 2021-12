Wystarczyło jedno zdanie. Adamczyk nawiązał do słów Kurdej-Szatan

"Bajlando", "Mambo No. 5" przeplecione z "Przyjedź mamo na przysięgę" i "Czerwone maki na Monte Cassino" - coś, co wydawało się niemożliwe do pokazania milionom widzom, miało miejsce na scenie TVP w Mińsku Mazowieckim. Publiczny nadawca postanowił uhonorować pracę żołnierzy i Straży Granicznej, którzy pilnują granicy polsko-białoruskiej w czasach kryzysu. Nie brakuje słów oburzenia po tym, co widzowie zobaczyli na antenie TVP.