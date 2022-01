Wystawił jej rachunek. Anna Popek nie czekała długo z odpowiedzią

"Fakty są takie, że to Tomasz Krupa pomimo licznych wezwań do zapłaty, w dacie publikacji na Pomponik.pl był i jest dłużnikiem Pani Anny Popek na kwotę 9000 zł, dziewięć tysięcy złotych, z odsetkami, a zatem rzekome wypowiedzi 'Tomasz Krupa' inne niż w/w fakt [...] skutkują przygotowaniem aktu oskarżenia m. in. z art. 212 § § 1 i 2 kodeksu karnego przeciwko m. in. 'Tomasz Krupa'" – czytamy w piśmie.