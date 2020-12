Miał burzliwe życie miłosne. Niedawno znowu został mężem

Piotr Machalica zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek w szpitalu . Miał 65 lat. Od niedawna był mężem Aleksandry Sosnowskiej. Na ślubnym kobiercu stanęli 19 września, a na weselu bawiło się ponad 100 osób. Para poznała się 7 lat temu . Sosnowska, młodsza od Machalicy o 21 lat, jest właścicielką hotelu w Częstochowie, a on pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru im. Mickiewicza w tym samym mieście.

Aktor ułożył sobie życie z nową kobietą po dwóch głośnych miłosnych niepowodzeniach. Pierwszą żonę Małgorzatę poznał w szkole teatralnej. Pobrali się i mieli dwójkę dzieci: Sonię i Franciszka. Przez pewien czas uchodzili za idealną parę, ale były to tylko pozory. W 2001 r. małżonkowie poinformowali, że zamierzają się rozstać.

Machalica długo przed rozwodem związał się z młodszą od siebie o 16 lat Edytą Olszówką. Spekulowano, że to właśnie przez ten romans rozpadło się małżeństwo Machalicy. On przedstawiał to inaczej.