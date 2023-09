Wzruszenia i protesty. Premiera "Zielonej Granicy" w Białymstoku.

Protest nie miał jednak wpływu na przebieg wydarzenia, a to obyło się bez zakłóceń. Po premierowym pokazie na sali kinowej dało się słyszeć gromkie brawa. Widzowie nie kryli poruszenia jakie wywołał wstrząsający obraz sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Na miejscu dziennikarze Wirtualnej Polski pytali widzów o wrażenia po seansie. "Wspaniały film", "Każdy Polak powinien go zobaczyć, by dowiedzieć się prawdy", "Ten film nie jest zafałszowany w żadnym wypadku, to nie propaganda!" - usłyszeliśmy.