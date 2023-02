Youtuberki próbowały rozmawiać o kulturze. "Uwielbiam ten vibe książki"

- No ładnie, ładnie - skomentowała Red Lipstick Monster – a jeśli chodzi o twoje podróże, to często masz z nich takie inspieracje kulturalne? Że poznajesz kogoś, coś gdzieś, wiesz? Często jeździsz na festiwale. Czy robisz wcześniej researche muzyków? Czy słuchasz tego, co tam jest, coś ci wpadnie w ucho i potem to przenosisz do siebie?