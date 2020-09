Za nic miała tradycję i konwenanse. Iwona Pavlović wspomina swój ślub

Jurorka "Tańca z gwiazdami" świętuje 11. rocznicę ślubu. Z tej okazji Iwona Pavlović pokazała zdjęcia z uroczystości. Co to było za wydarzenie! Kreacja, której do dziś nie pobił nikt w polskim show biznesie.

Iwona Pavlović na swoim ślubie robiła wrażenie (ONS)