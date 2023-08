Zabawa z niemowlakiem na koncercie Flo Ridy. "Banda idiotów"

Podczas sierpniowego koncertu muzyka w Pensylwanii doszło do zdarzenia, które wielu oburzyło. W pewnym momencie, co zarejestrowała kamerka w telefonie jednego z fanów, nad tłumem pojawiło się dziecko w wieku niemowlęcym, przekazywane ponad głowami z rąk do rąk. Ostatecznie przejął je Flo Rida, który śpiewał, trzymając maleństwo na ręku. Podłożył nawet berbeciowi mikrofon do ust, ale ten nie był zainteresowany rapowaniem.