Zabójca Johna Lennona przeprasza po latach. "Myślę o tym codziennie"

8 grudnia minie dokładnie 40 lat od tragicznej śmierci Johnna Lennona. To właśnie tego dnia Mark Chapman zastrzelił wokalistę i gitarzystę The Beatles przed jego nowojorską rezydencją.

Mężczyzna został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Mimo to co kilka lat ubiega się w sądzie o warunkowe zwolnienie. Bezskutecznie. Sąd po raz 11 odrzucił jego prośbę. Postanowienie uzasadniono tym, że decyzja przychylna Chapmanowi byłaby "niezgodne z dobrem społecznym".

Sky News dotarł do zapisków ostatnich zeznań Champnana. Mężczyzna podobno wyraził skruchę, określając swoje czyni mianem "podłych" i "dość przerażających". Potwierdził także to, co opinia publiczna wiedziała na temat jego pobudek już od lat. Stwierdził, że zdecydował się zamordować muzyka był "zły i zazdrosny" o warunki, w których żył muzyk, a także szukał "chwały" dla siebie.