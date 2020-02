Zabójstwo Amie Harwick. Oskarżony mężczyzna wyszedł za kaucją

O zabójstwo 38-latki oskarżono Garetha Pursehouse'a, jej byłego partnera. Aresztowano go 3 dni po tym, gdy policja odnalazła ciało Harwick. Pursehouse trafił do aresztu, ale nie doczekał w nim procesu. Opuścił areszt za kaucją, która wynosiła 2 miliony dolarów.

Komik Drew Carey (znany m.in. z "The Drew Carey Show" i "Whose Line Is It Anyway?") podziękował zawczasu wszystkim, którzy uszanowali żałobę jego i rodziny, i dali im czas na przepracowanie tego tragicznego wydarzenia, nie prosząc o komentarze.