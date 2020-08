Zabójstwo legendy hip-hopu wraca po 18 latach. W końcu postawiono zarzuty

Tupac Shakur, Notorious B.I.G., Jam Master Jay to legendy hip-hopu, które zginęły w gangsterskich porachunkach, ale do dziś nikt nie odpowiedział za te zbrodnie. Po 18 latach sprawa zabójstwa 37-letniego członka Run-DMC może zostać jednak rozwikłana. Prokuratura postawiła zarzuty dwóm mężczyznom, z których jeden odsiaduje wyrok za rabunek, a drugiego zatrzymano w niedzielę i przewieziono do aresztu.