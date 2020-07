Zabójstwo Pawła Adamowicza. Organizatorzy koncertu WOŚP usłyszą zarzuty

Dnia 13 stycznia 2019 r. Paweł Adamowicz został zaatakowany podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. W trakcie "Światełka do nieba" na scenę wtargnął 27-letni Stefan W. i kilkukrotnie dźgnął prezydenta miasta nożem. Gdańska prokuratura nadal nie wie, czy w momencie zabójstwa napastnik był poczytalny. Na ten moment czekają na kolejną opinię biegłych, która ma być gotowa do końca lipca. Nie wiadomo jeszcze, czy morderca prezydenta Adamowicza trafi do więzienia, czy do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.