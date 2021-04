Zach Avery został oskarżony o oszustwa finansowe. Straty liczone są na 690 mln dolarów

We wtorek 7 kwietnia amerykański aktor, Zach Avery, został aresztowany przez agentów FBI w Los Angeles we wtorek za oszustwa finansowe na wielką skalę. Mężczyzna oraz jego spółka 1inMM Capital twierdzili, że zbierają pieniądze na zakup filmów, które następnie mają sprzedać z zyskiem największym serwisom streamingowym.

Tak naprawdę Avery nie miał żadnych relacji biznesowych z Netfliksem i HBO, a do przekonywania inwestorów wykorzystywał sfałszowane kontrakty i nieprawdzie e-maile. W oświadczeniu Biuro Prokuratora Okręgowego w Kalifornii poinformowano, że w rzeczywistości 34-latek zarządzał firmą w systemie Ponzi, wykorzystując pieniądze od nowych inwestorów do płacenia starszym. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w USA poinformowała, że program aktora zebrał aż ponad 690 mln dolarów, z czego aż 227 mln dolarów wpłaconych przez ofiary nie zostało jeszcze zwróconych.

Horwitz, określany przez "Los Angeles Times" jako "mały aktor", nie odniósł sukcesu w swojej dziedzinie. Zagrał w mocno krytykowanym filmie z 2020 r. "Last Moment of Clarity". Rzekomo wykorzystał skradzione pieniądze na sfinansowanie wystawnego stylu życia, który według władz obejmował wycieczki do Las Vegas, zakup domu wartego 6 milionów dolarów i opłacenie sławnego projektanta wnętrz.