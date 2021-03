Zachwycony Szpak pokazał sypialnię. Fani szydzą z łóżka od projektanta

Michał Szpak postanowił pochwalić się nowym łóżkiem. Niestety, nie wszyscy fani zrozumieli koncepcję artystyczną sypialni piosenkarza. W komentarzach aż kipi od kpiny i szydery.

Jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych artystów w Polsce. Michał Szpak zdobył popularność w 2011 r., kiedy to wziął udział w 1. edycji programu "X Factor". Zachwycił widzów, oczarował jury i finalnie zdobył drugie miejsce. Pięć lat później reprezentował nasz kraj w konkursie Eurowizji, z piosenką "Color of Your Life".

Dziś znany jest głównie z roli jurora w programie "The Voice of Poland", gdzie możemy go oglądać od 2017 r. Michał Szpak jest też bardzo aktywny w mediach społecznościowych i chętnie chwali się prywatnością. Ostatnio postanowił opublikować zdjęcie sypialni, pod którym zachwala nowe łóżko.

"To właśnie ta marka zaprojektowała moje wymarzone łoże, które idealnie wpasowuje się w ramy mojego eklektyzmu. Dziękuję za ten wspaniały projekt - jest on DOSKONAŁY! Jeśli będziecie mieć więc ochotę sprawić sobie niebotycznie wygodny prezent do sypialni to wiecie gdzie szukać" - napisał zachwycony wokalista.

Niestety, nie wszyscy fani Michała Szpaka podzielali jego entuzjazm i zachwyt nad metalową konstrukcją łóżka. Pojawiły się kpiące komentarze: "Serio do tego...czegoś potrzebny był projektant?!", "Jeszcze tylko szyby i będzie eleganckie akwarium", "Sorry ale łoże przypomina mi pryczę", "Aż mnie korci, żeby wziąć piłkę i obciąć te pręty".

Wśród zmieszanych i kpiących komentarzy nie brakowało też głosów broniących dobrego imienia projektantów i gustu Michała Szpaka.