Żadnej nie udało się usidlić Barona. Wciąż nie znalazł tej jedynej

Bo trzeba przyznać, że gitarzysta Afromental i juror "The Voice of Poland" funkcjonuje w show biznesie jako pełnokrwista gwiazda rocka. Jego urokowi uległa już niejedna znana i wpływowa kobieta. Magazyn "Flesz" postanowił podsumować sercowe podboje muzyka, który angażował się nie tylko w przelotne znajomości ale i kilka poważnych związków.

Jak przypomina magazyn, tym razem powodem miała być… Edyta Górniak, z którą poznali się na planie "The Voice of Poland". Gitarzysta podobno był zauroczony koleżanką z pracy, a i ona chętnie okazywała mu sympatię. Oboje grali na nosie fanom, otwarcie flirtując w programie. Ostatecznie jednak zaprzeczali, by łączyło ich coś więcej niż przyjaźń.