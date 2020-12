Zagrała z Keanu Reevsem. Polka pochwaliła się nowym projektem

Adriana Kalska na co dzień wciela się w Izę Chodakowską w popularnym polskim serialu, ale na tym jej zajęcia się nie kończą. Gdy akurat nie zachwyca widzów na festiwalu w Opolu , to pojawia się także w produkcji, w którą gra obecnie cały świat. "Cyberpunk 2077" od studia CD Projekt Red jest wielkim hitem – już w przedsprzedaży zakupiono 8 mln kopii gry. Polski deweloper poinformował, że gra zwróciła się im zaledwie dzień po premierze.

To wszystko sprawia, że aktorka wybrała dobry moment, aby pochwalić się swoim udziałem przy współtworzeniu "Cyberpunk 2077". Dzięki technice motion-capture Kalska jako aktorka mocapowa wystąpiła obok gwiazdy Hollywood, Keanu Reevesa. Odniosła się do tego w dość żartobliwy sposób we swoim wpisie na Instagramie. "Ehh zagrało się w jednej produkcji z Keanu Reeves. Świat się kończy. Kijanu zadowolony... Cóż mogę powiedzieć... Ja też. Świetna praca naprawdę" – czytamy.