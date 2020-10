Zakochana po uszy Katie Holmes wreszcie jest sobą!

Z młodszym o kilka lat Emilio Vitolo Juniorem , nowojorskim szefem kuchni zna się już od ponad roku. Dopiero od niedawna jednak stanowią parę. I chociaż nie udzielają wywiadów i nie publikują wspólnych zdjęć, to nie unikają paparazzich i nie chowają się przed wścibskimi spojrzeniami.

Co rusz widziani są na Manhattanie, gdzie trzymają się za ręce, obejmują, całują. Zachowują jak najnormalniejsza para na świecie. Dla Katie Holmes to prawdziwa nowość!

Lata traumatycznego małżeństwa i rozstania z Tomem Cruisem, gorliwym scjentologiem nauczyły ją wrogiego stosunku do mediów. Z kolei jej ostatni poważny długi związek, czyli relacja Jamiem Foxxem mimo długiego stażu wciąż była w okryciu. Mówi się, że aktor nalegał, by nie pozwolić opinii publicznej dowiedzieć się, że to coś poważnego. Na szczęście Katie uwolniła się ze związku, w którym partner oczekiwał, że świat się o nich nie dowie.