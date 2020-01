Zakopane: Król sylwestra jest tylko jeden!

Słuchajcie Zenek Martyniuk Maryla Rodowicz Natalia Oreiro Kto jest królem parkietu w sylwestrową noc w Zakopanem Martyniuk To dla niego tutaj przyjechaliśmy to on jest tym artystą tredos Przeciągnął na wakacje W sumie no nie dla Zakopanego Gwiazdą Zakopanego A co jest takiego w Zenku że właśnie on ma taką moc oddziaływania już że jest w stanie porwać was do tańca On ma coś w sobie że po prostu Zuzi po ściąga do tańca A którą piosenkę na pewno z nim Zaśpiewaj coś Przez twe oczy zielone Nie po prostu przyjechaliśmy bo no się po prostu Podoba ta impreza no nie że są różne klimaty Że jest disco polo że jest klima takich lat 90 I co nam się podoba że jest taka różnorodna muzyka i można się dobrze bawić przy disco polo to nie jest Muzyka dla starszych ludzi tylko wy jako młodzi też się dobrze nie bawić No pewnie to widać przede wszystkim na dyskotekach Że puszczają co disco polo Młodzi ludzie wtedy screen się przy tym bawią i na kogo dzisiaj najbardziej czeka czy jaki Artysta jest najważniejszy Ja tak myślę Ja w sumie nie znam takiego repertuaru ale Zenka chyba na pewno znacznie tak tak Na wszystkich czekam to ten koncert Natalia Willa Danusia kurde nakretki wszystkiego wszystko Taka Muzyka która łączy pokolenia łączy Polaków to nie jest opcja słuchać muzyki My słucham innej muzyki ale trzeba jechać z tradycji podtrzymywać My lubimy po prostu starą polską muzykę Dżem Lata 90 nie ale w tą wyjątkową noc w roku na sobotę disco polo disco polo Ostróda Tak poza Sylwestrem nie noizz