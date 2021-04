Żałuje, że tak długo zwlekał. Pod postem wybuchła duskusja

17 marca fani Andrzeja Piasecznego zamarli. - Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania w domu, musiałem się znaleźć tutaj - powiedział Piasek na nagraniu ze szpitalnego łóżka. Piosenkarz mówił z trudem, ledwo łapał oddech i był podłączony do aparatury tlenowej. Na szczęście tamte chwile już za nim. Piaseczny pokonał chorobę i wrócił do domu.