Przyszedł i powiedział, że to koniec. "To była jego decyzja"

Przed Moniką Zamachowską smutna Wielkanoc. Przez pandemię nie będzie mogła spotkać się z całą rodziną w wynajmowanym przez kuzynkę dworku pod Poznaniem. - Na to nakłada się moja własna przykra sytuacja rodzinna, z którą nie jestem pogodzona ani rozliczona, i której wciąż nie rozumiem. Miewam różne huśtawki emocjonalne, ale muszę być silna – wyznała w "Fakcie".

– Jeśli ktoś zdecydował, że musi odejść, nie mam prawa nic w tej sprawie zrobić. Mam nadzieję, że przyjdzie moment, gdy będziemy mogli usiąść ze Zbyszkiem, emocje już opadną i będę miała okazję wysłuchać jego żalu. Bo to była jego decyzja – skwitowała Zamachowska.

Rozstanie z mężem to przykra sytuacja, którą Zamachowska bardzo przeżywa. Ale są i dobre strony. Zamachowska po odejściu z telewizji założyła niedawno agencję PR-ową, a medialne rozstanie to dla niej – choć brzmi to brutalnie - świetna i darmowa reklama.