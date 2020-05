Zamieszanie z fanpage’em Perfectu. Były fan przejął ich konto na Facebooku

"Zapraszamy Was na naszą nową stronę facebookową, prawdziwą stronę zespołu Perfect" - podkreśla Grzegorz Markowski w wideo zamieszczonym na profilu Strona Zespołu Perfect. Nowy fanpage to skutek trwającego prawie dwa tygodnie chaosu, który ogarnął stare konto Perfectu i doprowadził do drastycznego spadku liczby jego polubień.