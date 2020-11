Zamieszanie z głosami podczas Eurowizji Junior. Polska została "oszukana"?

Pandemia koronawirusa odbiła się na konkursie Eurowizji Junior . Młodzi wykonawcy nie mogli pojawić się na jednej scenie , stąd pomysł, by nagrania ich występów zarejestrowano, a następnie odtworzono widzom. Uczestnicy śpiewali w studiach telewizyjnych, każdy w swoim kraju. Szybko pojawiły się doniesienia o nieuczciwej konkurencji. Plotkowano, że część piosenkarzy nie zaśpiewała na żywo - w tym zwyciężczyni, pochodząca z Francji Valentina . Dziewczynka odniosła się do oskarżeń, ale nie przekonała niedowiarków. Czy to było nieuczciwe zwycięstwo?

Jak głosowało polskie jury? Sędziowie przyznali jeden punkt Francji, dwa punkty Niemcom, trzy punkty trafiły do Kazachstanu, cztery do Rosji, pięć do Gruzji, sześć do Malty. Siedem punktów dostała Hiszpania, osiem Niderlandy, dziesięć Ukraina, dwanaście Białoruś.