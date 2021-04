Zapadła decyzja. Królowa oszczędzi Harry'emu przykrości

W sobotę 17 kwietnia odbędzie się pogrzeb księcia Filipa . Z tej okazji pierwszy raz od kilku miesięcy do Wielkiej Brytanii przyleciał książę Harry . Pojawił się jednak bez małżonki. Ciężarna Meghan Markle została w Kalifornii. Przybycie Harry'ego wywołało spore poruszenie na Wyspach Brytyjskich.

Obawiano się, że Harry będzie czuł się upokorzony ze względu na to, że nie założy munduru wojskowego jako jedyny z członków rodziny królewskiej. Tutaj warto przypomnieć, że Harry przed tzw. megxitem pełnił rolę kapitana generalnego Royal Marines, a przejął ją od księcia Filipa. Przez 10 lat służył w królewskiej kawalerii, w pułku Blues and Royal, gdzie doczekał się stopnia porucznika; był też z misją w Afganistanie. Po opuszczeniu rodziny królewskiej stracił swoje honorowe, wojskowe tytuły i odebrano mu przywilej zakładania wojskowego munduru na oficjalne uroczystości.

Na dwa dni przed pogrzebem zapadła jednak istotna decyzja co do ubioru rodziny królewskiej na pogrzebie. Królowa Elżbieta II zdecydowała, że wszyscy założą zwykłe garnitury. Tym samym pokazała, że szanuje swojego wnuka i jego życiowe wybory. To na pewno sprawi, że Harry nie będzie niepotrzebnie się wyróżniał przy pozostałych.