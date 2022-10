890 zł za koncert Beaty Kozidrak. Elżbieta Zapendowska komentuje sprawę

Znana ekspertka przypomina, że Beata Kozidrak to artystka wielkiego formatu, a jej wokalnego talentu nic nie zmieni. O tym zaś jak, ile i na kogo fani chcą wydawać swoje pieniądze, decydują oni sami. Z kolei to, co naprawdę oburza Elżbietę Zapendowską to fakt, z jaką łatwością zagląda się do kieszeni sławnych Polaków, gwiazd show-biznesu czy sportu.